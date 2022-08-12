Разведенную Динару Кырыкбаеву позвали замуж

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева призналась, что хочет на свидание. После этого несколько подписчиков предложили матери троих детей встретиться либо сразу выйти за них замуж, передает NUR.KZ.

В своем Instagram знаменитость выложила видео, на котором она позирует в белом костюме.

"Хочу на свидание", - призналась Динара.

На ее заявление отреагировали сразу несколько пользователей соцсети мужского пола.

"Давай встретимся тогда", "Я готов", "Выходи за меня замуж сразу?" - написали они.

Остальные отметили, как хорошо выглядит отечественная знаменитость.

"Вы такая шикарная, тьфу-тьфу", "Динара, вы, как всегда, выглядите шикарно", "Очень красивая девушка", "Красотка", "Вы классная!", "Красивая девушка", - прокомментировали подписчики Динары Кырыкбаевой.

Напомним, ранее Динара Кырыкбаева рассказала о личной жизни. Знаменитость назвала себя свободной девушкой, признавшись, что у нее нет парня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982915-razvedennuyu-dinaru-kyrykbaevu-pozvali-zamuzh/