Динара Кырыкбаева: Младшей дочери было 40 дней, когда мы с мужем развелись

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Певица Динара Кырыкбаева рассказала о своем разводе и о том, за что она благодарна бывшему мужу. Динара призналась, что экс-супруг не видел своих детей уже три года.

Динара Кырыкбаева стала гостьей подкаста "MOM'sкий әңгіме". Интервью с ней вышло на YouTube-канале Айнур Ильясовой. Певица откровенно ответила на вопросы о личной жизни. В частности, Динара рассказала, как пережила развод, о котором объявила в конце 2020 года.

"Младшей дочери было 40 дней, когда мы развелись. Я не хочу никого винить, говорить плохо, я так благодарна ему за своих детей. У меня трое прекрасных детей. Просто так бывает, просто так получилось.

Когда разводилась, у меня не было депрессии. Я просто это приняла. Я так решила, он так решил, все было обоюдно. Но три года он не видел детей.

Я подала на алименты. Я не хотела, но так получилось, что подала. Думаю, по закону так должно быть. Он платит алименты. Не хочу даже озвучивать сумму. Женщины, которые получают алименты, знают эти цифры", - ответила она.

Динара отметила, что никогда не думала о воссоединении с мужем.

"Никогда никого ты не перевоспитаешь. Вот человек такой, его надо принять. У меня нет обид, только то, что с детьми не видится. Дочке моей будет семь. Она спрашивает о нем, ну конечно, девочка же. Она помнит его. Сын его не помнит. Третья дочь вообще не знает слово "папа", - рассказала она.

Исполнительница отметила, что никогда не была против того, чтобы муж встречался с детьми.

"Многие мне пишут, некоторые осуждают: "Это ты такая, ты не хочешь, чтобы они виделись". Ну если бы я была "неадеквашкой", истеричкой, то истерила бы везде. Но нет, такого нет.

Я всегда в настроении, всегда на позитиве. Я по природе такой человек. А то, что с ним так происходит - это его решение. Я не могу с этим поспорить...

Он мне один раз сказал: "Я не хочу быть воскресным папой". И я для себя все решила, придет - пожалуйста. Отец всегда нужен, без отца никак, но сейчас дети с мамой. У них все хорошо. Все в достатке. Ну придет - придет, не придет - так нет", - призналась молодая мама.

Недавно Динара узнала, что ее бывший супруг женился, она пожелала ему счастья.

"Если я буду на него злиться, у меня ничего не будет. У моих детей не будет будущего. Я отпустила ситуацию, пожелала счастья. Если он придет, то ради детей мы будем дружить, общаться.

Я детям всегда объясняю, что папа - это папа. Он самый лучший. Даже если приведешь моих детей и спросишь, они скажут: "Мой папа - герой", - поведала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983806-dinara-kyrykbaeva-mladshey-docheri-bylo-40-dney-kogda-my-s-muzhem-razvelis/