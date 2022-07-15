"Искренне желаю счастья": Динара Кырыкбаева отреагировала на новость о женитьбе экс-супруга

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Отечественная исполнительница Динара Кырыкбаева пожелала бывшему супругу счастья, услышав о том, что он женился. Мама троих детей также призналась, что избежала депрессии после развода, передает NUR.KZ.

Подписчицы поспешили сообщить Динаре новость.

"Ваш муж женился! Поздравите его?" - спросили они.

"Прекрасная новость. Я искренне желаю счастья", - ответила она.

В конце 2020 года Динара сообщила, что развелась с мужем, чем шокировала своих поклонников. Позже она заявила, что не жалеет о своем решении.

Динара также рассказывала, что чувствовала себя одинокой в браке. Она призналась, что не общается с бывшим супругом, но желает ему только самого хорошего, отметив, что он навсегда останется отцом ее детей.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Динару спросили, была ли у нее депрессия после развода.

"Некогда депрессировать", - заявила она.

Артистка поведала своим фанатам, как одна воспитывает своих детей. Она всегда отмечает, что дети являются ее главными мотиваторами в жизни.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978674-iskrenne-zhelayu-schastya-dinara-kyrykbaeva-otreagirovala-na-novost-o-zhenitbe-eks-supruga/