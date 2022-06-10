"Парня нет, я свободная девушка": Динара Кырыкбаева ответила на вопросы о личной жизни

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица и блогерша Динара Кырыкбаева рассказала о личной жизни. Знаменитость назвала себя свободной девушкой, признавшись, что у нее нет парня, передает NUR.KZ.

Поклонники Динары в Instagram поинтересовались, есть ли у нее бойфренд.

"Нет, парня у меня нет. Я свободная девушка", - объявила мать троих детей.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Еще один подписчик поинтересовался у актрисы, настоящие ли у нее губы либо она использовала ботокс.

В ответ Динара решила пошутить над его вопросом. Она использовала одну из Instagram-масок, увеличивающих губы и записала видео.

"Ну разве не видно, что свои губы. Все свое, натуральное", - заявила она, смеясь.

Одна из пользовательниц соцсети призналась, что устала от всего, и спросила, как Динаре удается всегда быть настолько жизнерадостной.

"Это тоже искусство. Продолжайте улыбаться! Вы видите в Instagram лишь 5-10% от всего. А вообще разные ситуации бывают. Будут дни, когда ты будешь не в настроении. Но ты всегда должен стараться быть веселым. Ради себя, ради семьи", - написала в ответ актриса.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973466-parnya-net-svobodnaya-devushka-razvedennaya-dinara-kyrykbaeva-rasskazala-o-lichnoy-zhizni/