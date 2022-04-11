"Мальдивы ждут": Волочкова запечатлелась в объятиях нового друга-кинезиолога

Анастасия Волочкова с новым знакомым. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь раззадорила своих подписчиков в соцсети. Она поделилась снимком, на котором запечатлена на руках мужчины. Пользователи Сети тут же напророчили ей новый роман, передает NUR.KZ.

Анастасия опубликовала новое фото в Instagram.

"В руках кинезиолога Игоря Петроченко я чувствую себя уверенно", - написала балерина.

Обескураженные подписчики прокомментировали пост знаменитости. Многие отметили, что не успели привыкнуть к Диме - молодому бойфренду артистки, который еще недавно дарил ей цветы. С ним Волочкова ездила в Калугу, где посетила мужской монастырь.

"Я буду долго гнать велосипед", "Опять новый любимый!", "Где Дмитрий?", "Ох, Настя, неисправима", "Думаю, она отказалась выходить из машины, увидев очередного мужика, пришлось вынести", "Димасик где? Сдулся?", "Кто-нибудь ведет их счет или уже сбились?", "А где тот парень молодой?", "Мальдивы ждут", "В своем репертуаре", - отметили они.

Напомним, еще в начале января этого года Анастасия слетала на Мальдивы с возлюбленным по имени Сергей. Позже она объявила о расставании с ним. Балерина также призналась, что у мужчины был корыстный интерес, поэтому их роман был недолог. Сергей же озвучил свою версию расставания с артисткой, прокомментировав скандал с ее участием в аэропорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964443-maldivy-zhdut-volochkova-zapechatlelas-v-obyatiyah-novogo-druga-kineziologa/