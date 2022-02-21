"Чуть помедленнее": Волочкова уехала с молодым другом в Калугу

Анастасия Волочкова с новым знакомым. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова показала нового друга своим поклонникам, с которым совершила путешествие по Калужской области. Вместе они посетили мужской монастырь "Оптина пустынь", передает NUR.KZ.

Волочкова рассказала, что была рада познакомиться с Дмитрием, который показал ей Калугу.

"С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И, вообще, люблю. Думаем, на чьем авто ехать. Но в Димином так уютно. И с ним", - призналась она в Instagram , добавив хештеги "дружба", "любовь", "мы" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Позже она поделилась снимками из Калуги. Вместе со своим другом она также посетила мужской монастырь.

"Я счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых и красивых людей. Встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно... Мы с Дмитрием подружились. Сегодня он привез меня в Калугу и показал этот прекрасный город, в котором я часто выступала", - отметила она.

Внимательные подписчики оставили свои отзывы. Они отметили дорогое авто нового друга артистки и его молодой возраст.

"Дима, пакуй чемоданы! На Мальдивы", "Это лучший сериал, который я смотрю", "Дмитрий, вы надолго?", "Да, Сергей определенно внешне подходил", "А ручка шаловливая уже на ноге у Димы", "Красивый "Майбах", "Не успеваем запоминать ваших мужчин. Чуть помедленнее", "А как же Сережа?", "Что, опять?", "Беги, Дима, беги", "Мама-то в курсе, с кем ее малыш время проводит? Разрешила погулять?" - отметили они.

Похоже, что балерина разделяет юмор своих подписчиков. Она поделилась забавным коллажем в своем сторис.

"Мы на Мальдивах с Димой", - подписала она.

Напомним, что в январе Анастасия отдохнула на Мальдивах с Сергеем Кузнецовым. Позже она рассказала о причине расставания с мужчиной.

Сторис Анастасии Волочковой. Фото: instagram.com/volochkova_art

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957078-chut-pomedlennee-volochkova-uehala-s-molodym-drugom-v-kalugu/