"У него был корыстный интерес": Волочкова рассказала о причине расставания с Сергеем

Анастасия Волочкова с бойфрендом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему рассталась с Сергеем, с которым прекрасно провела отпуск на Мальдивах. Артистка призналась, что романтическую поездку оплатила сама.

В начале января Волочкова улетела на отдых с новым бойфрендом, с которым познакомилась на съемках шоу "Давай поженимся!". Артистка похвасталась достоинствами своего нового избранника.

По пути домой балерина угодила в скандал, устроив дебош на борту самолета из-за маски. После влюбленные рассказали, что у них все хорошо.

Несмотря на слухи о преступном прошлом Сергея, Волочкова заявила, что готова выйти за него замуж, а после внезапно объявила о расставании с ним.

Сайту teleprogramma.pro Анастасия рассказала о причине разрыва с ним. Она отметила, что еще до знакомства с Сергеем планировала поезду на Мальдивы. Балерина решила, что мужчина составит ей хорошую компанию.

"Это были прекрасные две недели, один из самых прекрасных отдыхов в моей жизни. Сережа ухаживал за мной, не давал даже полотенце самой отнести на лежак. В процессе мы, конечно, немножечко узнали друг друга, он работал управляющим какой-то там сауны в Одинцово.

И я отдавала себе отчет, что это не тот человек, на которого я могу опереться и положиться. Сама оплачивала все расходы на месте, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала. Но если спросить меня: жалею ли я о совместном отдыхе? Конечно же, нет!" - заявила она.

Сергей, по ее словам, увлекся пиаром, стал "влезать в ее прямые эфиры", почувствовал себя знаменитым. Да так, что влюбленной балерине пришлось напомнить ему, что о нем узнали благодаря роману с ней.

Сергей также попросил вложить 12 миллионов рублей на строительство фитнес-центра, где будет управляющим, призналась балерина.

"Чем больше мы узнавали друг друга, тем больше я понимала, что быть вместе у нас не получится. Я не собиралась подстроиться под его график, он работал трое суток подряд в своей сауне и трое отдыхал. При этом большую часть времени проводил с сыном.

Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика у меня дома, потому что у него сложные отношения с мамой. Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!

Для меня эти отношения стали курортным романом. Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие. Если без тайн, то оно обошлось в два миллиона рублей!" - отметила она.

Волочкова отметила, что Сергей обиделся на то, что она якобы не защищала его в эфире на "Первом канале", где говорили о его прошлом. Как утверждает артистка, мужчина не захотел остаться в добрых отношениях и удалил из соцсети все ее снимки.

"Он пишет про меня чушь и грязь, поддерживает моих хейтеров. Я дарила ему любовь, а он писал за спиной гадости. И это для меня был действительно удар. Я благодарю Бога, что унесла ноги с того отдыха от человека с бандитским прошлым целой и здоровой. У него изначально был корыстный интерес, а теперь что-то там не может простить", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956169-u-nego-byl-korystnyy-interes-volochkova-rasskazala-o-prichine-rasstavaniya-s-sergeem/