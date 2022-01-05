"Угнала тебя, угнала": Волочкова улетела на Мальдивы с новым бойфрендом

Анастасия Волочкова с бойфрендом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова закрутила новый роман. Со своим бойфрендом, с которым познакомилась на шоу "Давай поженимся!", артистка отправилась отдыхать на Мальдивы, передает NUR.KZ.

Анастасия Волочкова приняла участие в шоу "Давай поженимся!". Звезда в качестве наставницы должна была помочь 44-летнему Сергею презентовать себя невесте, однако в один момент что-то пошло не так. Балерина начала кокетничать с женихом и отметила, что является более завидной невестой, пишет "СтарХит".

После передачи у Анастасии и Сергея завязались романтические отношения. Артистка поделилась фотографией с новым бойфрендом, с которым улетела на Мальдивы.

"А сегодня смотрим вторую серию "Давай поженимся!" на Первом, только уже с Мальдив. Я сюда как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем", - прокомментировала она фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Анастасия Волочкова с бойфрендом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Подписчики оставили свои отзывы.

"Очередной альфонс", "Угнала тебя, угнала", "Ну все, понесло", "Возит всех, кто повернется на Мальдивы, в дом их всех тащит, содержит", "Хорошо Сережа пристроился, сразу на Мальдивы, очередной", "А где Володя?", "Уже Сергей, как перчатки меняются любимые", "В одно место столько разных мужчин. Персонал в шоке, наверное", "Очередного на неделю на море, как надувной матрас потащила", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949826-ugnala-tebya-ugnala-volochkova-uletela-na-maldivy-s-novym-boyfrendom/