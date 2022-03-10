"Один лучше другого!": Волочкова похвасталась букетом роз от молодого бойфренда

Анастасия Волочкова с бойфрендом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась букетом цветов от молодого возлюбленного. Однако некоторые подписчики не поскупились на язвительные комментарии, передает NUR.KZ.

Балерина опубликовала в Instagram новое фото с бойфрендом по имени Дмитрий. С ним артистка ездила в Калужскую область. Молодой человек подарил ей нежный букет роз.

"Праздник продолжается. Я вообще люблю праздник каждый день!" - написала она.

Подписчики не оставили пост без внимания. Они озвучили свое мнение.

"Красивая пара", "Это ваш будущий бывший?", "Один лучше другого! Красотка!", "Очень хочется увидеть следующего жениха", "Ну слава Богу! А то мы уже занервничали!", "Не успела с одним расстаться, тут же появляется другой. Что там, очередь из мужиков стоит, кто следующий?", "Как мама с сыном", - написали они.

Наиболее внимательные пригляделись к наряду Волочковой.

"Все классно, но почему в труселях?", "Это так можно сейчас, в трусиках?", "Мужик неинтересный, открыла трусы, чтоб было, что комментить людям", "А почему вы в трусах?", "Платья, юбки, джинсы закончились, остались только трусы", - отметили комментаторы.

Мы писали ранее, что Анастассию Волочкову возмутило обсуждение ее любовников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959979-odin-luchshe-drugogo-volochkova-pohvastalas-buketom-roz-ot-molodogo-boyfrenda/