"Навсегда останется моим любимым Сережей": Волочкова объявила о расставании с женихом

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова объявила об окончании романа со своим женихом Сергеем вскоре после его "разоблачения". Балерина призналась, что очень полюбила мужчину, но дальнейшие романтические отношения между ними невозможны, передает NUR.KZ.

В Instagram Волочковой появился грустный пост.

"Лицемерие и предательство - это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу", - написала она.

А позже балерина прямо объявила о расставании.

"Люди, когда понимаешь, что человеку, называвшему меня любимой женщиной с большой буквы (правда, удалившему все наши совместные фото из его Инстаграм), кроме пиара, ничего было и не нужно, в моей душе разочарование и отчаяние. Простите. Это было прекрасное совместное с Сережей и его сыном празднование Нового года и наше романтическое путешествие на Мальдивы, я светилась от счастья! Вы все это замечали!" - высказалась Анастасия.

При этом она заявила, что не позволит никому оскорблять бывшего избранника.

"Я очень полюбила Сережу за его отношение ко мне. Я так же полюбила и его сына. Мы еще не успели пожить вместе, как на нас посыпалось огромное количество осуждения и негодования. Я ни при каких обстоятельствах не позволю никому осквернить Сережу. Ни при каких! Он замечательный человек! Просто поймите.

Мы с Сережей остаемся людьми по отношению друг ко другу! Потому что те эмоции, которые нас захлестнули, это дар Бога! И немногим посылается такая благодать! Я полюбила его всем сердцем! Но. Таковы обстоятельства. Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы", - прокомментировала артистка.

По словам Волочковой, она переживает расставание очень тяжело и верит, что Сергей сейчас испытывает те же чувства.

"Это все было по-настоящему! Мне так горько. И Сереже, я знаю, тоже. Но он навсегда останется моим любимым Сережей", - пообещала знаменитость.

При этом Анастасия заверила, что они и не собирались жить вместе в дальнейшем.

"Не предполагалось развития совместной жизни в физическом пространстве. Но нашу духовную верность и преданность друг другу никто не сможет разрушить! Потому что это навсегда! Я никогда не писала публично таких слов о мужчине. Просто это действительно замечательный человек! И что бы ни было, я всегда буду сохранять в памяти этот свет наших отношений!

Я сейчас очень горько плачу. И мне не хватает этого мужчины со мной. Но я с большим уважением отношусь к тому, как Сережа относится к своему сыну Кириллу, которого я полюбила всем сердцем. И ко всей его непростой ситуации, к которой я не останусь безучастной", - резюмировала артистка.

Напомним, ранее друзья Волочковой заявили о том, что ее возлюбленный имеет преступное прошлое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953919-navsegda-ostanetsya-moim-lyubimym-serezhey-volochkova-obyavila-o-rasstavanii-s-zhenihom/