"Я не мечтаю о замужестве": Ерке Есмахан призналась, что не думает о втором браке

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан вновь пооткровенничала с подписчиками в соцсети. Любопытные фанаты не могли пройти мимо ее личной жизни, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан спросили, есть ли у нее мысль выйти замуж. Хотя Ерке уже не раз говорила, что не согласится на брак без любви, эта тема все еще заботит ее подписчиков в Instagram, а их у нее в этой социальной сети 6,4 млн.

"Что вы меня не можете никак замуж выдать? Я не мечтаю о замужестве и выходить замуж не хочу. Может, мое мнение изменится, когда пройдет некоторое время", - заявила певица.

Отметим, что 37-летняя Ерке не так давно рассталась с экс-солистом группы Ninety one Азаматом Зенкаевым. Молодые люди признавались, что между ними пробежала искра еще при первой встрече, однако сама певица приняла неожиданное решение прекратить романтические отношения с рэпером.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Подписчики поинтересовались, почему в адрес артистов направлено очень много негатива. Ерке тоже порой сталкивается с хейтом в Сети. А однажды на просторах Казнета появилась фейковая информация о ее смерти, этот поступок злопыхателей сильно возмутил певицу.

"Не знаю почему, но что бы ни делали артисты, их не слишком жалуют, зло на них срывают. Но ничего страшного, ведь каждый отвечает за свои поступки сам перед Аллахом - и артисты, и те, кто излучает негатив", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, недавно Ерке Есмахан возмутили слухи о ее беременности. А "уятмены" решили, что сценическое платье артистки слишком обтягивающее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963693-ya-ne-mechtayu-o-zamuzhestve-erke-esmahan-priznalas-chto-ne-dumaet-o-vtorom-brake/