"Сердце мое пока спокойно": Ерке Есмахан заявила, что не выйдет замуж без любви

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан провела вечер откровений со своими подписчиками в соцсети. Она заявила, что пока не собирается замуж, а также призналась, какие подарки считает дорогими, передает NUR.KZ.

Еще вчера Ерке Есмахан, возмущенная слухами о ее беременности, заявила, что у нее нет парня. А сегодня подписчики вновь задают этот вопрос.

"Парня у меня нет. Я же сказала вам, что больше не буду дружить с парнем. А раз парня нет, значит, и замуж не выйду. Но если настолько сильно полюблю, что жить без него не смогу, то, конечно, посмотрим. Сердце мое пока спокойно", - ответила Ерке.

В конце прошлого года Ерке Есмахан рассталась с Азаматом Зенкаевым, несмотря на то, что ранее молодые люди признавались, что им всегда интересно вместе и они дополняют друг друга. Ерке объяснила, что это была ее инициатива.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Фанаты поинтересовались, какие подарки Ерке считает дорогими. Оказалось, что певицу не растрогать сладостями или поделками.

"Дорогой подарок для меня - это на самом деле дорогой подарок. По текущему курсу доллара", - заявила она, добавив смеющийся смайлик.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У артистки спросили, что бы она сделала, если была возможность повернуть время вспять.

"Ничего бы не изменила, потому что у меня нет обид на жизнь, судьбу, моменты. Повернула бы время вспять, чтобы встретиться с отцом", - призналась она. Отметим, что Ерке потеряла отца в 2020 год. Певица очень тяжело переживала его смерть.

Прозвучал также вопрос, что посоветовала бы Ерке самой себе в юности.

"Ничего бы не посоветовала, пусть делает, что хочет", - резюмировала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959430-serdtse-moe-poka-spokoyno-erke-esmahan-zayavila-chto-ne-vyydet-zamuzh-bez-lyubvi/