"Платье слишком обтягивающее": "уятмены" пристыдили Ерке Есмахан за образ на сцене

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан завершила гастроли по городам Казахстана. Она выразила благодарность за теплый прием своим зрителям. Фанаты одарили ее комплиментами, отметив талант и отличную фигуру артистки, но не смолчали и моралисты, передает NUR.KZ.

"Наше недельное турне по Казахстану подошло к концу. Благодарю Всевышнего. Для меня нет ничего ценнее любви народа, его уважения. Это самый большой подарок.

Благодаря вам я стала баловницей Ерке. Большое вам спасибо. Пусть в нашей стране будет всегда мир, благополучие, единство. Я вас люблю!" - написала она, разместив в Instagram кадры с концертов, которые состоялись в разных городах.

Эффектные сценические платья Ерке высоко оценили ее подписчики. Фанаты и коллеги по сцене отметили, что у певицы отменный вкус и безупречная фигура.

"Еркеша - огонь", "В Шымкенте был отличный концерт, Ерке", "Красотка, очень любим вас", "Просто незабываемый был концерт", "Красивая девушка", "Самая лучшая", "Фигура отпад просто", "Талантливая", "Желаю вам семейного счастья", "Очень красиво танцует, очень утонченная", "Фигура - гитара", "Нежный цветок", "Настоящая принцесса", - написали восторженные комментаторы.

Но моралисты не остались в стороне, добавив "ложку дегтя".

"Все бы хорошо, но платье слишком обтягивающее", "Какие-то неудобные танцы, стыдно", - решили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963004-plate-slishkom-obtyagivayuschee-uyatmeny-pristydili-erke-esmahan-za-obraz-na-stsene/