"Звездочка моя": Кайрат Нуртас показал кадры романтической прогулки по ночному Алматы

Кайрат Нуртас с женой: instagram.com/kair_n

Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал видео своей романтической прогулки по ночному Алматы. Лица своей спутницы артист не показал, но намекнул, что рядом с ним его "звездочка", передает NUR.KZ.

Совсем недавно Кайрат Нуртас явился на спектакль к жене с роскошным букетом роз. Это не могло не порадовать фанатов звездной пары, ведь слухи о размолвке Кайрата и Жулдыз Абдукаримовой ходят уже давно.

Сразу после этого Жулдыз с детьми приехала на свадьбу младшего брата Кайрата в Алматы. А продюсер Гульзира Айдарбекова запечатлелась с тремя келин в своем доме после свадебного торжества. Пользователи начали сравнивать Жулдыз, Айгерим и Жибек друг с другом, это возмутило старшую невестку семьи Айдарбековых.

Накануне Жулдыз заметили на дне рождения жены Нурлана Коянбаева в Алматы. В это время сам Кайрат отмечал день рождения своего коллеги Нурболата Абдуллина.

Позже в сторис Кайрата Нуртаса появилось видео его прогулки вдоль речки Весновка. На кадрах не видно лица спутницы Кайрата, к которой он проявлял знаки внимания. Однако исполнитель написал варианты.

"Кто это? Вариант "А" - Жулдыз, вариант "В" - моя Жулдыз", - отметил артист.

Мы писали также, что Жулдыз Абдукаримова сообщила о скором отъезде с детьми в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963413-zvezdochka-moya-kayrat-nurtas-pokazal-kadry-romanticheskoy-progulki-po-nochnomu-almaty/