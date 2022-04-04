"Звездочка моя": Кайрат Нуртас показал кадры романтической прогулки по ночному Алматы
Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал видео своей романтической прогулки по ночному Алматы. Лица своей спутницы артист не показал, но намекнул, что рядом с ним его "звездочка", передает NUR.KZ.
Совсем недавно Кайрат Нуртас явился на спектакль к жене с роскошным букетом роз. Это не могло не порадовать фанатов звездной пары, ведь слухи о размолвке Кайрата и Жулдыз Абдукаримовой ходят уже давно.
Сразу после этого Жулдыз с детьми приехала на свадьбу младшего брата Кайрата в Алматы. А продюсер Гульзира Айдарбекова запечатлелась с тремя келин в своем доме после свадебного торжества. Пользователи начали сравнивать Жулдыз, Айгерим и Жибек друг с другом, это возмутило старшую невестку семьи Айдарбековых.
Накануне Жулдыз заметили на дне рождения жены Нурлана Коянбаева в Алматы. В это время сам Кайрат отмечал день рождения своего коллеги Нурболата Абдуллина.
Позже в сторис Кайрата Нуртаса появилось видео его прогулки вдоль речки Весновка. На кадрах не видно лица спутницы Кайрата, к которой он проявлял знаки внимания. Однако исполнитель написал варианты.
"Кто это? Вариант "А" - Жулдыз, вариант "В" - моя Жулдыз", - отметил артист.
Мы писали также, что Жулдыз Абдукаримова сообщила о скором отъезде с детьми в США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963413-zvezdochka-moya-kayrat-nurtas-pokazal-kadry-romanticheskoy-progulki-po-nochnomu-almaty/