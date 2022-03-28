"Настоящий мужчина": Кайрат Нуртас явился на спектакль к жене с роскошным букетом роз

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанский певец Кайрат Нуртас приехал на спектакль с участием супруги Жулдыз Абдукаримовой с роскошным букетом роз. Видео растрогало его поклонников, которые переживали за звездную чету после слухов об их разводе, передает NUR.KZ.

В декабре прошлого года Жулдыз Абдукаримова сообщила о том, что возвращается в театр. Десять лет актриса не была на сцене, ее карьера продолжилась в Туркестанском музыкально-драматическом театре. В постановке "Махаббат мұнарасы" она играет роль Сулу. Спектакль вновь прошел с аншлагом в эти выходные.

Поздравить супругу с успехом приехал Кайрат Нуртас. Он вышел на сцену с большим букетом роз. Видеокадрами его поздравления Жулдыз поделилась в своем Instagram.

"Интерес зрителей, любовь к искусству, аплодисменты актерам. Всем большое спасибо", - подписала она.

Подписчики не остались равнодушными и оставили свои многочисленные отзывы. Среди них и звездные коллеги - Аша Матай, Ерке Есмахан, Жазира Байрбекова, Торегали Тореали и другие.

"Дорогие наши", "Ура! Будьте счастливы", "Пожелания людей исполняются!", "Настоящий мужчина", "Как я обрадовалась, увидев, что приехал Кайрат", "Молодец, Кайрат. Будьте вместе", "Пусть ваш брак будет крепким", "Прости его, ты же мудрая", "Вы такая классная пара", - отметили комментаторы.

Отметим, что слухи о расставании пары ходят уже давно. Однако сами супруги не подтверждали этого, публикуя совместные снимки. А недавно мама Кайрата Нуртаса призналась, что любит старшую келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962338-nastoyaschiy-muzhchina-kayrat-nurtas-yavilsya-na-spektakl-k-zhene-s-roskoshnym-buketom-roz/