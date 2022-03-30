"Сравнивать нас неуместно": Жулдыз Абдукаримова возмутилась критике в адрес ее сношениц

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Трех невесток продюсера Гульзиры Айдарбековой постоянно сравнивают пользователи Сети, порой критикуя одну и восхваляя другую. Это вызвало возмущение у ее старшей келин Жулдыз Абдукаримовой, которая отметила, что это недопустимо, передает NUR.KZ.

Свой пост Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram.

"Каждый человек индивидуален. Не нужно сравнивать кого-то с кем-то, будет лучше сравнить себя сегодняшнего с собой вчерашним. Дать себе отчет, есть ли прогресс или идет регресс.

Поэтому и нас сравнивать в Сети неуместно. Айгерим нежная и утонченная. Жибек, которая только вчера стала келин, вы называете холодной и неулыбчивой, но не знаете, какая у нее чистая душа. С первых же минут знакомства она стала называть меня снохой", - написала она.

Жулдыз сетует, что люди стали меньше проявлять понимания и испытывать добрые чувства друг к другу.

"Мало тех, кто знает твой внутренний мир, знает, что тебе нравится. Мы забыли, как искренне любить, заботиться, ценить, уважать, понимать, не обижать, не осуждать.

Знайте, большая драгоценность на Земле - это люди, которые тебя любят. Их нельзя купить, их нельзя ничем заменить и их не так много у каждого из нас", - отметила она.

Ранее мы писали, что Жулдыз Абдукаримова приехала на свадьбу младшего брата мужа. После торжества ее свекровь Гульзира Айдарбекова запечатлелась в своем доме с тремя келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962812-sravnivat-nas-neumestno-zhuldyz-abdukarimova-vozmutilas-kritike-v-adres-ee-snoshenits/