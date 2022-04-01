"Давно думала об этом": Жулдыз Абдукаримова сообщила о скором отъезде с детьми в США

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала о том, что ей с детьми дали визу в США. На каникулах семья решила отправиться в путешествие за океан, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова заинтриговала подписчиков в соцсети, отметив, что поделится хорошей новостью. Фанаты решили, что Жулдыз беременна, однако их догадки оказались неверными. Актриса была рада сообщить, что весело проведет каникулярное время с детьми за границей.

"Я давно думала об этом, давно хотела съездить в Америку. Слава Богу, детки мои подросли, младшему Хану уже семь лет и он учится в первом классе. Теперь спокойно, свободно я могу с детьми отправиться не только в Америку, но и другие страны.

Очень рада, что нам дали визу. Потому что многим людям отказали, которые подавали одновременно со мной. Сейчас я при вас распечатаю конверт. Давайте визу Хана посмотрим, я и сама еще не видела.

Я всегда делюсь своими новостями с вами в первую очередь. Спасибо вам всем, друзья. Я сегодня очень рада", - отметила она.

Мы писали ранее, что Кайрат Нуртас явился на спектакль к жене с роскошным букетом роз. Сразу после этого Жулдыз приехала на свадьбу младшего брата мужа. Ее также возмутила критика в Сети в адрес ее сношениц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963176-davno-dumala-ob-etom-zhuldyz-abdukarimova-soobschila-o-skorom-otezde-s-detmi-v-ssha/