"На маму вашу похожа": брат Кайрата Нуртаса поделился романтическим видео с невестой

Зангар Нуртас. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса поделился романтическими кадрами с невестой, снятыми на Мальдивах. Подписчики пожелали молодым счастья, передает NUR.KZ.

Недавно Гульзира Айдарбекова сообщила, что у нее будет еще одна келин. Она рассказала, что их семьи обсудили предстоящую свадьбу.

Ее младший сын Зангар взял свою невесту на Мальдивы, где Кайрат Нуртас отмечал 33-летие с фанатами. На острова полетели с певцом также его мама и еще один брат.

На страничке Зангара появилось романтическое видео с Жибек, снятое на райских островах. Он сопроводил кадры треком российского певца Фогеля "Дуракам везет".

"Дуракам везет, поэтому дурак я. Ведь найти тебя смог из тысяч миллиардов", - поется в песне.

Видео не оставило равнодушными подписчиков влюбленного молодого человека.

"Будьте счастливы, станьте родителями прекрасных малышей", "Молодец, классная пара", "Проживите в любви до старости", "Это готовая лав стори", "Слишком красиво", "Какое же это прекрасное чувство - любовь", "Красивая пара", "На маму вашу похожа очень", - написали они.

Мы писали также, что Ерке Есмахан устроила сюрприз Кайрату Нуртасу, прилетев на Мальдивы на его 33-летие. Жена Кайрата поздравила его с днем рождения. А Гульзира Айдарбекова рассказала, как относится к старшей келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958674-na-mamu-vashu-pohozha-brat-kayrata-nurtasa-podelilsya-romanticheskim-video-s-nevestoy/