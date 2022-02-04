"В семье Нуртас пополнение": Гульзира Айдарбекова сообщила, что у нее будет еще одна келин

Гульзира Айдарбекова с младшим сыном и будущей невесткой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова поделилась радостной вестью. Ее младший сын Зангар собирается жениться. Будущую невестку она представила своим подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова поделилась кадрами встречи с новыми родственниками. Мама певца Кайрата Нуртаса сообщила, что скоро у нее будет не две, а три невестки. Ее младший сын Зангар решил, что пришло время жениться.

"Делюсь с вами, дорогие мои подписчики, благой вестью, ведь я всегда с вами откровенна, вы поддерживаете меня в трудные минуты, разделяете печаль и радуетесь моим достижениям.

В семье Нуртас пополнение, у меня будет еще одна невестка, ее зовут Жибек. Пожелайте моему сыну Зангару счастья, этого достаточно.

Мы встретились с родителями Жибек за накрытым дастарханом в ресторане, чтобы обсудить предстоящую свадьбу. Они очень хорошие и простые люди, как мы и ожидали", - написала она в Instagram.

Подписчики пожелали счастья молодым.

"Келин красавица", "Жибек очень похожа на вас", "Пусть будет вам хорошей невесткой", "Пусть дети будут счастливы", - отметили они.

Гульзира Айдарбекова добавила, что ее будущая келин из старшего жуза.

"Конечно, она самая красивая, ведь это выбор моего сына. Главное, чтобы была красива душой, ведь красота в сердце. Если наши дети будут счастливы, то и мы, родители, будем счастливы", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954625-v-seme-nurtas-popolnenie-gulzira-aydarbekova-soobschila-chto-u-nee-budet-esche-odna-kelin/