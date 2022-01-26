Волочкова собралась замуж за нового бойфренда, несмотря на слухи о его преступном прошлом

Анастасия Волочкова и Сергей. Фото: instagram.com/volochkova_art

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова дала понять, что готова выйти замуж за своего нового бойфренда Сергея, которому оплатила отдых на Мальдивах. Между тем, друзья артистки заявили о том, что мужчина имеет преступное прошлое.

Анастасия пришла на программу "Пусть говорят", где ведущий и гости обсудили ее личную жизнь.

Волочкова познакомилась с новым избранником на шоу "Давай поженимся" - балерина пришла к Сергею и предложила выбрать ее вместо невесты, что тот и сделал. А вскоре влюбленные отправились отдыхать под жарким солнцем островов, после чего угодили в скандал на борту самолета.

Между тем, приятели Волочковой предостерегают ее - по их словам, Сергей - альфонс и преступник. Одним из них стал актер Дмитрий Сафронов.

"Настенька, ты знаешь, как я к тебе хорошо отношусь, какие у меня к тебе теплые чувства. Ты попала в руки к нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел расследование, нанял детективов и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал в Украину и там находится в розыске", - заявил он.

Дмитрий также предоставил полицейскую ориентировку на Сергея, в которой говорится, что тот судим и находится в розыске за террористический акт.

"Ориентировка" на жениха Волочковой: Кадр шоу "Пусть говорят"

Анастасия заявила, что не хочет в это верить. Сам Сергей нашел объяснение обвинениям в его адрес.

"Это правда, но только немножко по-другому было. Парень какой-то сказал про разбой или что там? Это бред, я даже не буду это комментировать. А что касается терроризма... Не знаю, кто вам готовил этот список, у меня есть одно-единственное дело в Украине.

Когда в Украине был переворот государственный, я возглавлял одну из партий в Запорожской области. Я собирал огромные митинги в нашем городе, возглавив это движение: мы выступили за единственную вещь - за дружбу с Россией, потому что я знал, к чему все идет. Я еще наперед сказал, что будет гражданская война. Но меня тогда не послушали", - прокомментировал мужчина.

Что касается ориентировки на него, предъявленной Сафроновым, то Сергей заявил, что никогда не был в Тамбовской области - в бумаге значится именно это место.

Другой приятель Волочковой, шоумен Денис Торин, тоже высказался в адрес возлюбленного балерины.

"Настенька, я тебя умоляю, открой глаза. Это же альфонс, очевидно. Ты отдухотворенная, тонкая натура, понятное дело. Тебя закружить как два пальца об асфальт. Ты же всегда верила моему чутью, почему сейчас нет? А до тебя хочу донести, что ты не ее человек! Лучше оставь Настю, она человек очень тонкой душевной организации. Ты ее опять выбьешь из колеи. Ты нам не нужен здесь", — отметил приятель балерины.

Сама же Анастасия намекнула, что собирается замуж за Сергея и даже не против родить от него ребенка.

"Представляете, если бы у меня роды приняли в самолете? Это была бы сенсация на весь мир. Сейчас с Сережей поженимся, и все у нас будет", — сказала Волочкова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1953109-volochkova-sobralas-zamuzh-za-novogo-boyfrenda-nesmotrya-na-sluhi-o-ego-prestupnom-proshlom/