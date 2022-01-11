"Самый добрый и прекрасный": Волочкова похвасталась достоинствами нового бойфренда (фото)

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о личных качествах своего нового бойфренда, с которым наслаждается совместным времяпрепровождением на Мальдивах. Она призналась, что мужчина ни на миг не оставляет ее, окружая вниманием и заботой, передает NUR.KZ.

Достоинствам своего очередного избранника Волочкова посвятила целый пост в Instagram.

"Мы дорожим каждым мигом, проводимым вместе, и окружающей нас красотой! Сергей окружает меня вниманием и заботой, не оставляя ни на миг. Его чувство юмора поддерживает мой позитив постоянно! Мы и с вами щедро им делимся. Это добропорядочный и благородный человек, совершавший мужественные и доблестные поступки во славу России, являясь ее патриотом! Спасая людей.

Сергей самый добрый и прекрасный. Статный, сильный, мужественный, сексуальный. Его мощное накаченное тело не может не восхищать. На фоне таких масштабных плеч я просто Дюймовочка. Он за мной, как гора и мощь", - заявила артистка.

Анастасия порадовалась тому, что однажды встретилась с этим мужчиной.

"Находясь в райском месте, мы предаемся любви, друг другу и красоте! И чувству юмора, которое у Сергея врожденное, видимо, качество! Этот беззаботный и веселый отдых для нас просто восхитителен! Зачастую людская зависть не имеет границ и есть те, кто пытаются омрачить радость и любовь других людей. Но есть большинство тех, кто умеет искренне за нас порадоваться, за что вам большое человеческое спасибо!" - высказалась знаменитость.

Многие из подписчиков не стали разделять ее восторга по поводу романтических отношений.

"Мне одной кажется, что Сергей просто за бабки играет возлюбленного?", "Вообще жизнь ничему не учит", "Как скоро он поймет, что Анастасия, мягко говоря, странновата", "А можно предаваться любви молча, не хвалясь очередным мужиком в вашей жизни?" - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950384-samyy-dobryy-i-prekrasnyy-volochkova-pohvastalas-dostoinstvami-novogo-boyfrenda-foto/