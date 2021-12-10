"Покрыла голову платком не ради кого-то": Молдир Ауелбекова ответила на просьбы снять хиджаб

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная певица Молдир Ауелбекова, недавно ставшая мамой во второй раз, а позже сообщившая о своем разводе, обратилась к своим подписчикам. Артистка решила навсегда прекратить разговоры о снятии хиджаба, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова решила поставить точку в поднадоевшей ей теме.

"В личку мне без конца пишут: "Теперь ты развелась, можно и платок снять, ты еще молода, успеешь состариться". Понимаю, некоторым не нравится. Но, уважаемые, я покрыла голову платком не ради кого-то. А ради довольства Всевышнего. К этому я шла довольно долго, целых пять лет. Об этом я ранее писала, может, кто-то не читал.

Каждый сам за себя в ответе. У каждого свой выбор. Главное, что это не во вред никому. Не хожу же раздетая. Почему вы так недолюбливаете платок? Вы пишете, мол, успеешь состариться, но кто даст гарантию, что доживем до старости? Ведь это известно только Аллаху. Сколько умирает молодых.

В былые годы волосы распускали только вдовы, разве не так? Не делайте мне больно, прошу. Это мой выбор. Уважайте, пожалуйста, его. Я могла бы промолчать. Но почти все грехи от нашего языка. Поэтому, если вам не нравится, молча пройдите мимо", - попросила певица.

Молдир выразила благодарность тем, кто ее всегда поддерживает. Он отметила, что очень ценит и любит своих зрителей, которым небезразлично ее творчество.

Напомним, ранее Молдир Ауелбекова сообщила о своем разводе со вторым мужем. Позже артистка устроила праздник маленькому сыну, отметив, что должна быть сильной ради детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946281-pokryla-golovu-platkom-ne-radi-kogo-to-moldir-auelbekova-otvetila-na-prosby-snyat-hidzhab/