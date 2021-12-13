Тимати вновь появился в компании победительницы "Холостяка" Кати Сафаровой

Тимати и Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Рэпера Тимати, подругой которого в последнее время считали украинскую модель Сашу Дони, вновь заметили в компании Кати Сафаровой. Слухи об их романе ранее уже муссировались в СМИ.

В последнее время Тимати приписывали роман с Сашей Дони, фанаты были уверены, что рэпер встречаются с украинской моделью. Поклонники вычислили, что именно с ней Тимати отдохнул в Греции.

Позже девушка высказалась об отношениях на расстоянии, отметив, что ей такое не подойдет. Затем Тимати отдохнул с Дони на Мальдивах, откуда девушка щедро делилась фотографиями в бикини. Общие локации они засветили в своем микроблоге.

Однако на этот раз рэпер снова был замечен с Катей Сафаровой. Победительница "Холостяка" и Тимати отмечали друг друга в сторис, молодые люди вместе с друзьями провели время в одном из столичных клубов, пишет peopletalk.ru.

Катя Сафарова. Фото: instagram.com/timatiofficial

Отметим, что в финале шоу "Холостяк" Тимати подарил Кате кольцо, позже пару видели вместе на одном из светских мероприятий.

Напомним, Катю Сафарову раскритиковали в Сети за откровенный наряд. Девушка также шокировала публику, снявшись топлес. Надо отметить, что пикантные фотографии победительницы шоу "Холостяк" и ранее замечены в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946632-timati-vnov-poyavilsya-v-kompanii-pobeditelnitsy-holostyaka-kati-safarovoy/