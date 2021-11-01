"Потерянные полушария": новая подружка Тимати не смогла вместить выдающийся бюст в бикини

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony

19-летняя украинская модель Саша Дони, которую с недавнего времени считают девушкой Тимати, снова стала объектом обсуждения в Сети.

Этой осенью российский рэпер Тимати был замечен в компании белокурой длинноногой красотки из Киева Саши Дони. Они вместе отдыхали на Миконосе.

Теперь же пара, по мнению наблюдательных фанатов, решила воссоединиться на Мальдивах. Туда рэпер приехал с серф-кэмпом.

Саша Дони уже засветила общие локации в своем микроблоге, так что у поклонников не осталось сомнений, что они снова вместе. Девушка продолжает публиковать снимки в купальниках, и в очередной раз взбудоражила подписчиков, разместив новый кадр в бикини.

Новая пассия Тимати позировала в треугольном микробикини, в лифе которого не смогла уместить внушительный бюст. Он, казалось, грозился выпасть из бюстгальтера при первом же движении.

При этом красотку заподозрили в злоупотреблении фотошопом. Подписчики разделились на два лагеря. Одни восхитились невероятной фигурой Саши, другие распекли ее за неестественные пропорции.

"Странный развал", "Руки, ноги, грудь, все поплыло же вокруг", "С таких красивых моделек и создавали кукол Барби", "Мне одной кажется, что бока криво отфотошоплены? Или это ассиметрия фигуры?", "Какая-то квадратная", "Потерянные полушария",

"Боковая ягодица слева сильно бросается в глаза. Все мы иногда грешим с фотошопом", "Бедра от одного человека, ноги от другого", "Неестественная кукла", "Вывалится сейчас",

"Красотка", "Идеальная фигура, всем на зависть", "Недовольные, посмотрите на себя, сплошные модели собрались", "Шикарная девочка", "Смех, а не импланты", - противоречат друг другу комментаторы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Тем временем многих интересует личная жизнь предполагаемой новой пассии Тимати.

"Ты держись там, Саша, раз уж ввязалась, то нужно идти до конца и родить конечно же. Но помни, что женщины меняются, а Симона Яковлевна остается", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1939908-poteryannye-polushariya-novaya-podruzhka-timati-ne-smogla-vmestit-vydayuschiysya-byust-v-bikini/