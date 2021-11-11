Похудевший Кайрат Нуртас встревожил фанатов неожиданным признанием

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный исполнитель Кайрат Нуртас встревожил подписчиков. Недавно старшего сына певца экстренно госпитализировали в кардиохирургический центр. Сегодня артист вновь заговорил об испытаниях, выпавших на его долю, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков лаконичным признанием.

"Спасибо Аллаху за то, что не забывает и дает испытания", - написал Кайрат в Instagram.

Поклонники задались вопросом, что случилось в семье знаменитости. Некоторые решили, что Кайрат имеет в виду недавнюю госпитализацию старшего сына Нарула. Тогда фанаты просили артиста быть рядом с сыном. Позже супруга Кайрата Жулдыз Абдукаримова сообщила, что мальчика выписали домой.

Подписчики певца отметили, что всегда поддержат его семью, ведь он - любимец народа. А некоторые заметили, что исполнитель заметно похудел.

"Красавчик, Кайрош", "Легенда", "Совсем что-то худой", "Аллах дает испытания только тем, кого любит", "Гордость народа", "Хорошо, что все прошло", "Очень похудел", "Кайрат, ты классный, народ тебя любит", "Все будет хорошо, даст Бог", "Что с вашей семьей?", "Что случилось?", "Пусть Всевышний сам поможет", "Кайрат, только вперед. Все проходят через испытания, мы с тобой", "Пусть детки будут живы-здоровы, не болейте", - написали они.

Отметим, что слухи о разводе Кайрата Нуртаса и Жулдыз Адбукаримовой ходят уже давно. Однако актриса их опровергла, заверив, что ничего не скрывает от своих фанатов. Мать певца Гульзира Айдарбекова отметила, что у Жулдыз и Кайрата все хорошо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941751-pohudevshiy-kayrat-nurtas-vstrevozhil-fanatov-neozhidannym-priznaniem/