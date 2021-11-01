Сына Кайрата Нуртаса выписали из больницы после экстренной госпитализации

Жулдыз Абдукаримова с сыном Нарулом. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга певца Кайрата Нуртаса сообщила фанатам о том, что старшего сына Нарула, экстренно попавшего в кардиохирургический центр, выписали из больницы. Подписчики пожелали мальчику крепкого здоровья, сам же Нарул лично поблагодарил тех, кто за него волновался, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Жулдыз Абдукаримова рассказала о том, что ее сын Нарул попал в больницу. Позже жена Кайрата Нуртаса обрадовала фанатов и сообщила, что мальчика перевели из реанимации в палату.

Жулдыз забрала ребенка из больницы домой. Она поделилась видеокадрами, где Нарул лично поблагодарил переживавших за него подписчиков.

"Всем большое спасибо. Хочу выразить огромную признательность всем, кто за меня переживал. Я выписываюсь из больницы, вы тоже не болейте!" - отметил Нарул.

Фанаты пожелали мальчику крепкого здоровья и поспешили успокоить Жулдыз.

"Не болей, цыпленок", "Жулдыз, у вас сын еще такую классную келинку приведет домой, так что все хорошее и лучшее впереди", "На маму похож сильно", "Долгой и счастливой жизни тебе, Нарул!" - написали они.

Актриса также опубликовала видео, где о состоянии мальчика рассказала врач. Специалист объяснила, что у Нарула три года назад был диагностирован очень сложный и редкий врожденный порок сердца. Была проведена уникальная операция.

Теперь медики постоянно наблюдают за состоянием маленького пациента. В этот раз, успешно проведя коронарографию, они отпустили его домой.

Напомним, Кайрата Нуртаса пристыдили за фото с новой прической во время болезни сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1939924-syna-kayrata-nurtasa-vypisali-iz-bolnitsy-posle-ekstrennoy-gospitalizatsii/