"Была хорошим человеком": Беркут выразил соболезнования близким Анастасии Заворотнюк

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, разделил горечь утраты с близкими Анастасии Заворотнюк, выразив им соболезнования по случаю смерти актрисы, передает NUR.KZ.

Беркут разместил фото с Анастасией и отметил, что она была очень хорошим человеком.

"Всем близким и родственникам Анастасии выражаем искренние соболезнования. Хорошим и открытым человеком была", - написал он.

Пользователи соцсети признались, что всегда будут помнить "прекрасную няню".

"Я бежала домой из школы, чтобы успеть посмотреть "Мою прекрасную няню", "Все-таки ушла наша прекрасная няня", "Она была очень талантливой актрисой", "Я так желала, чтобы она встала на ноги", "Не верится даже", "Прощай, наша прекрасная няня", - отметили они.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актрисе было 53 года. Ее дочь Анна Заворотнюк высказалась о смерти матери.