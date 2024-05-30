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"Была хорошим человеком": Беркут выразил соболезнования близким Анастасии Заворотнюк

Опубликовано:

Певец Беркут
Певец Беркут. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, разделил горечь утраты с близкими Анастасии Заворотнюк, выразив им соболезнования по случаю смерти актрисы, передает NUR.KZ.

Беркут разместил фото с Анастасией и отметил, что она была очень хорошим человеком.

"Всем близким и родственникам Анастасии выражаем искренние соболезнования. Хорошим и открытым человеком была", - написал он.

Пользователи соцсети признались, что всегда будут помнить "прекрасную няню".

"Я бежала домой из школы, чтобы успеть посмотреть "Мою прекрасную няню", "Все-таки ушла наша прекрасная няня", "Она была очень талантливой актрисой", "Я так желала, чтобы она встала на ноги", "Не верится даже", "Прощай, наша прекрасная няня", - отметили они.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актрисе было 53 года. Ее дочь Анна Заворотнюк высказалась о смерти матери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2109597-byla-horoshim-chelovekom-berkut-vyrazil-soboleznovaniya-blizkim-anastasii-zavorotnyuk/

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