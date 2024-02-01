Группа "Би-2" сообщила радостную новость после череды неудач в Таиланде

Все музыканты группы Би-2, которые ранее были задержаны в Таиланде за концерты без разрешения, депортированы в Израиль. Об этом группа сообщила в соцсетях, передает NUR.KZ.

"Все участники группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности – завтра", – говорится в сообщении менеджера группы в Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы "Би-2". О депортации в Израиль удалось договориться также в отношении Александра Умана (Шура "Би-2").

Ранее сообщалось о том, что солист "Би-2" Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, вылетел из Таиланда в Израиль через неделю после задержания. Остальные члены группы находятся в центре для задержанных миграционной полицией.

Напомним, 25 января стало известно о задержании участников группы "Би-2" в Таиланде. Местная туристическая полиция арестовала 7 членов музыкальной группы по причине проведения концертов на Пхукете и в Паттайе без разрешения.

Позже суд города Пхукета приговорил каждого из музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере трех тысяч таиландских батов (около 40 тысяч тенге).

28 января участники группы вышли на связь с поклонниками и рассказали, что они находятся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет. Они отметили, что первую ночь провели в камере полицейского участка.

Сообщалось также, что задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. И тогда же они отметили, что солисты и основатели группы, Лева и Шура, не граждане РФ.

Россию группа покинула еще в августе 2022 года. А позже Минюст России признал Леву Би-2 иноагентом.