Суд в Таиланде огласил приговор участникам рок-группы "Би-2"

Участникам группы "Би-2", задержанных полицией в Таиланде, суд в Пхукете вынес свой приговор. Музыканты должны оплатить штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Накануне стало известно о задержании участников группы "Би-2" в Таиланде.

Местная туристическая полиция арестовала 7 членов музыкальной группы по причине проведения концертов на Пхукете и в Паттайе без разрешения.

Как пишет РИА Новости, суд города Пхукет приговорил каждого из музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере трех тысяч таиландских батов (около 40 тысяч тенге - прим. ред.).

Отмечается также, что суд учел признание вины подсудимыми. По информации издания, из зала суда музыкантов повезли в районный отдел полиции для закрытия уголовного дела, а затем их передадут иммиграционной полиции для уточнения визового статуса.

Вполне возможно, что им дадут возможность выехать из страны без депортации и занесения в черный список, отмечает источник.