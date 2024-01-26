Суд в Таиланде огласил приговор участникам рок-группы "Би-2"
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Участникам группы "Би-2", задержанных полицией в Таиланде, суд в Пхукете вынес свой приговор. Музыканты должны оплатить штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Накануне стало известно о задержании участников группы "Би-2" в Таиланде.
Местная туристическая полиция арестовала 7 членов музыкальной группы по причине проведения концертов на Пхукете и в Паттайе без разрешения.
Как пишет РИА Новости, суд города Пхукет приговорил каждого из музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере трех тысяч таиландских батов (около 40 тысяч тенге - прим. ред.).
Отмечается также, что суд учел признание вины подсудимыми. По информации издания, из зала суда музыкантов повезли в районный отдел полиции для закрытия уголовного дела, а затем их передадут иммиграционной полиции для уточнения визового статуса.
Вполне возможно, что им дадут возможность выехать из страны без депортации и занесения в черный список, отмечает источник.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2057769-sud-v-tailande-oglasil-prigovor-uchastnikam-rok-gruppy-bi-2/