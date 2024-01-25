Участников группы "Би-2" задержала полиция Таиланда

Участников группы "Би-2" задержала туристическая полиция в Таиланде за проведение концерта на острове Пхукет без разрешения, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство TASS.

Как сообщает издание, участников группы задержали сотрудники отделения полиции в Патонге.

"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу", - говорится в публикации.

Музыканты должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд. Представитель туристической полиции отметил, что заседание может состояться завтра, после уплаты штрафа участники группы должны будут покинуть страну.

Отметим, что на официальной страничке группы в Instagram неделю назад была опубликована афиша, музыканты приглашали на свой концертный тур. В Таиланде по заявлению группы, должны были состояться два концерта - 22 января в Паттайе и 24 января на Пхукете.

Как пишет 24СМИ, группы "Би-2" - популярный музыкальный коллектив, основанный в 1988 году в Бобруйске. Бессменные участники и основатели группы - Лева Би-2 и Шура Би-2. Рок-группа известна хитами "Компромисс", "Варвара", "Полковнику никто не пишет".