Задержанные в Таиланде участники группы "Би-2" вышли на связь

Участники группы "Би-2", которых задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения, вышли на связь с публикой и рассказали, где они находятся, передает NUR.KZ.

Пост появился в официальном Telegram-канале группы.

"Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет, Таиланд.

Концерт 24 января на Пхукете прошел великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы.

Важно отметить, что все концерты "Би-2" проводятся в соответствии с местными законами и практиками. В прошлом году мы успешно сыграли более 60 концертов в трех десятках стран – в том числе, два шоу в Таиланде.

Естественно, и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия", – заявили участники группы.

Они отметили, что первую ночь провели в камере полицейского участка. При чем были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии.

Также подчеркивается, что солисты и основатели группы, Лева и Шура, – не граждане РФ.

"На следующий день состоялся суд: было вынесено решение о штрафе, который был оплачен на месте. К сожалению, во время суда нам не был предоставлен переводчик, и мы не имели возможности ознакомиться с содержимым документов по делу.

На этом досадная история с правонарушением не была закрыта.

После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране", – добавили музыканты.

По их словам, никаких дополнительных обвинений им предъявлено не было.

"Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления – наше творчество, наши взгляды, наша позиция.

В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться. Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем, приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили", – отметили представители группы.

Участники "Би-2" поблагодарили своих поклонников за участие и поддержку и заверили, что по мере возможности будут информировать о происходящем.

В конце поста отмечается, что на данный момент связи с участниками группы снова нет.

Напомним, 25 января стало известно о задержании участников группы "Би-2" в Таиланде. Местная туристическая полиция арестовала 7 членов музыкальной группы по причине проведения концертов на Пхукете и в Паттайе без разрешения.

Позже суд города Пхукет приговорил каждого из музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере трех тысяч таиландских батов (около 40 тысяч тенге – прим. ред.).