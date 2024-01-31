Лева Би-2 улетел из Таиланда в Израиль

Солист "Би-2" Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, вылетел из Таиланда в Израиль через неделю после задержания. Остальные члены группы находятся в центре для задержанных миграционной полицией.

"Лева Би-2 вылетел в Израиль, остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме, в тесной камере на 80 человек", – говорится в сообщении менеджера группы в Telegram-канале.

Юрист группы сообщил изданию "Холод", что остальные члены "Би-2", которые находятся в центре для задержанных миграционной полицией, спят на полу, а также их не обеспечили нормальным питанием.

Он отметил, что сегодня должны состояться переговоры консулов России, Израиля и Австралии по ситуации с "Би-2".

По его словам, израильская сторона была готова к тому, что четверо участников группы с паспортами Израиля вылетят в Тель-Авив, в том числе Лева и Александр Уман (Шура Би-2), у которого есть и австралийское гражданство. При этом консул Австралии не был против его вылета в Израиль.

Напомним, 25 января стало известно о задержании участников группы "Би-2" в Таиланде. Местная туристическая полиция арестовала 7 членов музыкальной группы по причине проведения концертов на Пхукете и в Паттайе без разрешения.

Позже суд города Пхукета приговорил каждого из музыкантов группы "Би-2" к штрафу в размере трех тысяч таиландских батов (около 40 тысяч тенге).

28 января участники группы вышли на связь с поклонниками и рассказали, что они находятся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет. Они отметили, что первую ночь провели в камере полицейского участка.

Сообщалось также, что задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. И тогда же они отметили, что солисты и основатели группы, Лева и Шура, не граждане РФ.

Россию группа покинула еще в августе 2022 года. А позже Минюст России признал Леву Би-2 иноагентом.