СМИ: Группа "Би-2" покинула Россию

Группа "Би-2". Фото: instagram.com/b2band

Участники российской рок-группы "Би-2" покинули территорию России после отмены концерта в Омске. Куда направились музыканты – неизвестно, передает портал TVCenter.RU.

"Стало известно о поспешном отъезде группы "Би-2" из России. Творческий коллектив не справился с давлением, которое на него оказывали патриотически настроенные россияне. Имея другое мнение о спецоперации на Донбассе, артисты предпочли тайно покинуть Россию, где долгие годы работали и зарабатывали", – говорится в публикации.

Как пишет портал, музыкальный коллектив отменил концерт в Омске. Однако у группы запланированы еще два выступления в августе и сентябре, которые, вероятно, будут отменены. Куда уехали участники "Би-2" – неизвестно.

Тем временем украинская певица София Ротару впервые за полгода дала знать о себе и попросила о помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1982169-smi-gruppa-bi-2-pokinula-rossiyu/