"Не превращайте помощь в показуху": Алуа Конарова призвала не устраивать хайп на трагедии в Турции

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова обратилась к тем, кто оказывает помощь пострадавшим от землетрясений в Турции. Она призвала не устраивать хайп на трагедии и не снимать себя на камеру во время оказания помощи, передает NUR.KZ.

Такое обращение Алуа Курманалиевна сделала в своем Instagram.

"Ребята, все молодцы, все сочувствуют и по возможности помогают в эти труднейшие для Турции дни. Но не превращайте, пожалуйста, свою помощь в показуху. Не надо на этом хайпить, это стремненько. Снимать себя на камеру во время оказания помощи впадлу должно быть. И это не пример, поверьте. Пусть о ваших поступках говорят другие", - высказалась она.

Она также обратилась к тем, кто проживает в Турции.

"Перестаньте, пожалуйста, хотя бы на время траура в стране выкладывать развеселые Reels и Stories со своими непонятными курсами, продажей недвижимости и прочим. Потерпите, немного дней осталось. Ваши деньги от вас не убегут, поверьте. Люди гибнут в этой стране массово. Если вам все равно, то на время возьмите детокс от соцсетей во имя уважения к стране, где проживаете", - призвала Конарова.

Stories Алуа Конаровой. Скрины: instagram.com/aluakonarova

Ранее мы писали, что живущая в Турции Алуа Конарова показала обстановку в городе и свое жилье во время землетрясений.

Напомним, утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях - на три месяца введен режим ЧП.

Между тем вчера Касым-Жомарт Токаев поручил выделить на помощь Турции миллион долларов. Правительство РК уже приняло соответствующее постановление.

По последней информации, трагедия в Турции унесла жизни свыше 10 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008654-ne-prevraschayte-pomosch-v-pokazuhu-alua-konarova-prizvala-ne-ustraivat-hayp-na-tragedii-v-turtsii/