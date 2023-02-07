Живущая в Турции Алуа Конарова показала обстановку в городе и свое жилье (видео)

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова, живущая в Турции, рассказала о землетрясении, показала свой дом и обстановку в городе, передает NUR.KZ.

В своем Instagram она прокомментировала происшествия в Турции.

"Ощущение, что все это происходит не в нашем измерении. Тысячи людей остались в холод без крова. Много жертв. Со всех уголков Турции идет гуманитарная помощь, турки очень сплоченный народ. Казахская диаспора, конечно, тоже помогает братскому народу.

В Аланье закрыты школы. Трясет почти ежечасно. Неделю будет сохраняться повышенный уровень опасности. Хочется обратиться к некоторым комментаторам в сети, злорадствующим и пишущим ересь: "Просто заткнитесь", - написала Конарова.

В своих Stories Алуа Курманалиевна показала, как шатается люстра в ее квартире во время землетрясения.

"Ну, как-то не скажу, что приятно, нас трясет до сих пор, да. Я надеюсь, что все образуется. Это очень неприятно, скажу я вам, прям ощутимо", - рассказала она.

При этом она призвала своих подписчиков не беспокоиться, по ее словам, в целом в Аланье спокойно, однако жители обеспокоены за своих соотечественников из пострадавших городов.

Продюсер также показала, как горожане собирают гуманитарную помощь для пострадавших в другие города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008377-zhivuschaya-v-turtsii-alua-konarova-pokazala-obstanovku-v-gorode-i-svoe-zhile-video/