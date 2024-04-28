С цветком на груди: Дина Саева вновь взбудоражила поклонников откровенными фото
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Российская блогер и модель таджикского происхождения Дина Саева вновь похвасталась фигурой, опубликовав в Instagram фото в откровенном наряде, передает NUR.KZ.
На кадрах, которые опубликованы в Instagram-аккаунте, Дина Саева позировала перед камерой в белой мини-юбке с оборками и завышенной талией.
При этом верхнюю часть тела девушки украшал топ-бикини с вязаными цветами вместо чашек, а также вязаная объемная укороченная кофта с вишенками.
Своей публикацией Саева вновь вызвала волну негодования у подписчиков.
"Как у покрытой матери полуголая дочь? Ни каких семейных ценностей и уважения к памяти умершего отца и покрытой матери. Мда, деньги сейчас на первом месте", "Не понимаю, что за мания оголять свою грудь постоянно?", "Куда твои родители смотрят?", – отмечается в комментариях.
Есть и те, кто пишет слова поддержки в адрес Дины Саевой.
"Ой красивая", "Прекрасно выглядишь", "Шикарно", – пишут другие комментаторы.
Ранее сообщалось, что модель таджикского происхождения запечатлелась в платье с высоким разрезом.
Стоит отметить, что модель не раз удивляла своих подписчиков разными образами. Так, недавно подписчики сравнили ее с Фридой Кало.
Дина Саева также повторила образ из "Аватара" и позабавила пользователей, нарядившись елкой.
Немало реакций модель также вызывает своими откровенными фото. Один из последних - где Дина Саева появилась в купальнике с лифом из ракушек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2091503-s-cvetkom-na-grudi-dina-saeva-vnov-vzbudorazhila-poklonnikov-otkrovennymi-foto/