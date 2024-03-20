Модель таджикского происхождения запечатлелась в платье с высоким вырезом
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Популярная российская видеоблогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала свежий весенний образ на новых фотографиях в Instagram, передает NUR.KZ.
Волну весеннего настроения поймала и Дина Саева - блогер-миллионник запечатлелась в Дубае в нежном желтом платье с высоким разрезом. Серию теплых фотографий модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
"Весенние вибрации", - подписала публикацию Дина.
Публикация собрала около 63 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.
"Как всегда, самая красивая", "Какая-то тут необычная ты", "Весенний вайб", "Дина, какая у вас необычно красивая внешность", "Фотки просто вау, и да, тебе так идет желтый цвет", "Какая же ты красивая, тебе идет этот образ", "Идеальная", - отметили подписчики Саевой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071434-model-tadzhikskogo-proishozhdeniya-zapechatlelas-v-plate-s-vysokim-vyrezom/