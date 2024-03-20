Модель таджикского происхождения запечатлелась в платье с высоким вырезом

Популярная российская видеоблогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала свежий весенний образ на новых фотографиях в Instagram, передает NUR.KZ.

Волну весеннего настроения поймала и Дина Саева - блогер-миллионник запечатлелась в Дубае в нежном желтом платье с высоким разрезом. Серию теплых фотографий модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Весенние вибрации", - подписала публикацию Дина.

Публикация собрала около 63 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

"Как всегда, самая красивая", "Какая-то тут необычная ты", "Весенний вайб", "Дина, какая у вас необычно красивая внешность", "Фотки просто вау, и да, тебе так идет желтый цвет", "Какая же ты красивая, тебе идет этот образ", "Идеальная", - отметили подписчики Саевой.