Нарядившаяся "елкой" Дина Саева позабавила пользователей Сети
Опубликовано:
Видеоблогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева примерила на себя образ "елки". Забавные фотографии 24-летняя дива выложила в Сеть, передает NUR.KZ.
Дина Саева сполна зарядилась новогодним настроением и поделилась им со своей 8-миллионной аудиторией в Instagram. Известная видеоблогерша предстала перед подписчиками с зелеными волосами, заплетенными в форме елки.
Конструкцию на голове Саевой украсили снежинки, а розовые косички в тон короткому платью заменили гирлянды.
"Начинаем отсчет: три дня до Дня Рождения и Нового Года. В честь этого события я приняла образ праздничной елки:)) Приготовьтесь к двойной дозе радости и позитивному контенту в этот день", - написала Дина Саева под яркой публикацией, собравшей около 35 тысяч лайков.
Недавно модель похвасталась сотнями роз от "таинственного незнакомца".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053266-naryadivshayasya-elkoy-dina-saeva-pozabavila-polzovateley-seti/