Нарядившаяся "елкой" Дина Саева позабавила пользователей Сети

Видеоблогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева примерила на себя образ "елки". Забавные фотографии 24-летняя дива выложила в Сеть, передает NUR.KZ.

Дина Саева сполна зарядилась новогодним настроением и поделилась им со своей 8-миллионной аудиторией в Instagram. Известная видеоблогерша предстала перед подписчиками с зелеными волосами, заплетенными в форме елки.

Конструкцию на голове Саевой украсили снежинки, а розовые косички в тон короткому платью заменили гирлянды.

"Начинаем отсчет: три дня до Дня Рождения и Нового Года. В честь этого события я приняла образ праздничной елки:)) Приготовьтесь к двойной дозе радости и позитивному контенту в этот день", - написала Дина Саева под яркой публикацией, собравшей около 35 тысяч лайков.

Недавно модель похвасталась сотнями роз от "таинственного незнакомца".