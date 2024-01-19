"Я бы на такое не решилась": Дину Саеву с монобровью сравнили с Фридой Кало (фото)

Модель таджикского происхождения Дина Саева поддержала тренд на натуральность и показала серию фото с невыщипанными бровями. Подписчики сравнили девушку с Фридой Кало, передает NUR.KZ.

Автор популярного видеоблога и модель Дина Саева предстала перед своей многомиллионной аудиторией в Instagram в "натуральном" виде.

Девушка не стала выщипывать волоски вокруг бровей, что создало эффект "моноброви". За это Саеву сравнили с известной мексиканской художницей Фридой Кало, которая прославилась своими автопортретами - ее брови всегда были сросшимися.

Действительно ли Саева отрастила волосы в области бровей или же это был эксперимент для очередной фотосессии - пока неизвестно. Как бы там ни было, сама Дина явно довольна своим внешним видом.

"Мне правда нравится это!" - подписала серию снимков модель.

Подписчики были удивлены. Многие негодовали, но тех, кто поддержал блогершу, тоже было немало.

"Это стильно? Выглядит глупо", "Усиков не хватает", "Я бы на такое не решилась", "Хуже от этого ты не становишься, они тебя нисколечко не портят, а добавляют ту самую изюминку", "Красивая королева", "Одна бровь - одна любовь", "Фрида Кало, наши дни. Еще бы розу в волосы", "Необычно, конечно", - пишут в комментариях под постом.

Стоит отметить, что Саевой не чужды резкие трансформации во внешности и самые разные образы. В преддверии Нового года, к примеру, модель решила нарядиться елкой.