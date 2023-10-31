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"Крутая работа": модель Дина Саева повторила образ из "Аватара"

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Дина Саева
Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Модель таджикского происхождения и звезда TikTok Дина Саева примерила культовый образ из фильма "Аватар" и тут же получила оценку фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

"Самое опасное в Пандоре, что вы можете слишком сильно ее полюбить", - прокомментировала Дина свои фото.

Вдохновленная кинофильмом Джеймса Кэмерона модель превратилась в жительницу планеты Пандора. Обнаженную грудь девушка прикрыла оригинальным украшением в виде крупных перьев. Эффектный образ к Хэллоуину пришелся по душе ее фанатам.

"Потрясающий лук", "Идея топ", "Красивый макияж, очень крутая работа", "Это искусство", "Классно, как вы придумываете образы?", "Лучшая, образ - огонь", "Джеймс Кэмерон вышел за тобой", "Круто! Хвоста не хватает", "Вау, глаза!" - оставили свои комментарии удивленные пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043385-krutaya-rabota-model-dina-saeva-povtorila-obraz-iz-avatara/

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