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"Я в шоке": модель таджикского происхождения появилась в купальнике с лифом из ракушек

Опубликовано:

Дина Саева
Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Российская модель таджикского происхождения Дина Саева в оригинальном купальнике, выполненном в морской тематике, вызвала ажиотаж среди подписчиков. Фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Апрельский август", - написала она под фото.

Вязаный пляжный ансамбль вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Лиф ее оригинального купальника оформлен в виде ракушек, так же, как и вязаные плавки украшены маленькими ракушками. Одни фанаты похвалили ее за фигуру, другие раскритиковали за откровенный наряд.

"И она отказалась ради поцелуя сниматься в фильме?", "Просто нет слов, я в шоке", "Грудь закрыта, все нормально, не понимаю, почему люди пишут негатив, все мы ходим в бассейн и на пляж в купальниках, и это глупо осуждать, она одета", "Вы прежде, чем кудахтать, попробуйте сфоткать себя в купальнике. Найдите около 100 отличий", "Хватит ее хейтить, это ее жизнь и это не ваше дело, какие она фотки выкладывает", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2084933-ya-v-shoke-model-tadzhikskogo-proishozhdeniya-poyavilas-v-kupalnike-s-lifom-iz-rakushek/

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