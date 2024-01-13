Линдси Лохан впервые вышла в свет после родов и поразила фанатов

Американская актриса Линдси Лохан, которая в июле прошлого года впервые стала мамой, появилась на премьере мюзикла "Дрянные девчонки" и приятно удивила фанатов своей фигурой, передает NUR.KZ.

Как пишет Daily Mail, 37-летняя Линдси Лохан появилась на премьере мюзикла “Дрянные девчонки” в Нью-Йорке. Картина была поставленна по мотивам одноименного популярного фильма, где Лохан сыграла главную роль.

Это первое появление актрисы на подобном мероприятии после родов.

Для ковровой дорожки звезда выбрала черное платье бренда с открытой спиной и вырезами на боках, дополненное сияющим поясом серебристого цвета.

Фото в этом образе она также разместила и на своей странице в Instagram.

"Такая красота", "Ты выглядишь прекрасно, Линдси!", "Классная мамочка", "Она все еще выглядит великолепно", "Дорогая, ты никогда не выглядела лучше", "Абсолютно красивая, горячая и сексуальная", "Этот образ очень подчеркивает цвет ваших глаз", "Выглядит счастливой и красивой", – написали пользователи.

Напомним, в марте прошлого года Линдси Лохан сообщила, что беременна. Чуть позже она показала округлившийся живот. Избранником актрисы и отцом будущего ребенка стал финансист из Кувейта Бадер Шаммас, с которым они тайно поженились летом прошлого года.

18 июля стало известно, что у звездной мамы появился на свет сын.

"У Линдси Лохан и ее мужа – финансиста Бадера Шаммаса – родился красивый и здоровый сын по имени Луай. Семья на седьмом небе от любви", – сообщили тогда журналистам представители актрисы.

Арабское имя Луай в переводе означает "щит" или "защитник".

Спустя две недели после родов актриса показала честное фото своей фигуры.