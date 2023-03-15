"Мы счастливы и взволнованы!": 36-летняя Линдси Лохан впервые станет мамой

Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Американская актриса Линдси Лохан сообщила поклонникам о своей беременности. Радостной новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса, известная по фильмам "Ловушка для родителей" и "Чумовая Пятница", опубликовала фотографию детского боди с надписью "Скоро буду".

"Мы счастливы и взволнованы!" - написала голливудская звезда.

Светская львица Пэрис Хилтон, которая недавно стала мамой, поздравила Линдси Лохан с вступлением в клуб мамочек.

"Поздравляю, любимая! Так рада за тебя! Добро пожаловать в клуб мамочек!" - прокомментировала знаменитость.

Друзья и и поклонники кинозвезды также поздравили Лохан с этим радостным событием в комментариях.

"Прекрасная новость!", "Мама Линдси, я уже так сильно люблю тебя и твоего малыша", "Я так рада за тебя", "Боже, я сейчас расплачусь. Так счастлива за тебя", "О, детка! Потрясающая новость! Поздравляю", — отреагировали фолловеры.

Напомним, летом прошлого года актриса вышла замуж за финансиста из Кувейта Бадера Шаммаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012935-my-schastlivy-i-vzvolnovany-36-letnyaya-lindsi-lohan-vpervye-stanet-mamoy/