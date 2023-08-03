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Линдси Лохан показала честное фото спустя две недели после родов

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Линдси Лохан
Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Американская актриса Линдси Лохан, которая в середине июля впервые стала мамой, показала фигуру без фильтров. Подписчики восхитились ее открытостью и свежестью, передает NUR.KZ.

Фото актриса выложила на своей странице в Instagram.

"Я так горжусь тем, что мое тело прошло за месяцы беременности, а теперь – восстановление. Иметь ребенка – величайшая радость в мире!" – написала она.

На опубликованном фото Линдси Лохан сама фотографирует себя в зеркале. На ней зеленая майка и серые шорты. Виден еще довольно объемный живот новоиспеченной мамы, а на лице нет никакого макияжа.

Умиротворенный и счастливый вид актрисы вдохновил подписчиков. В комментариях они принялись писать поздравления, а также восхитились открытостью девушки.

"Поздравляем! Ты будешь такой замечательной мамочкой", "Ты никогда не выглядел красивее", "Ты выглядишь так красиво, мама. Поздравляем!", "Ты выглядишь такой подтянутой, здоровой и прекрасной! Этот маленький человечек сделал тебя еще красивее", "Шикарная мамочка", "Ты выглядишь совершенно великолепно", – прокомментировали публикацию пользователи.

Напомним, в марте этого года Линдси Лохан сообщила, что беременна. Чуть позже она показала округлившийся живот. Избранником актрисы и отцом будущего ребенка стал финансист из Кувейта Бадер Шаммас, с которым они тайно поженились летом прошлого года.

18 июля стало известно, что у звездной мамы появился на свет сын.

"У Линдси Лохан и ее мужа – финансиста Бадера Шаммаса – родился красивый и здоровый сын по имени Луай. Семья на седьмом небе от любви", – сообщили тогда журналистам представители актрисы.

Арабское имя Луай в переводе означает "щит" или "защитник".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031130-lindsi-lohan-pokazala-chestnoe-foto-spustya-dve-nedeli-posle-rodov/

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