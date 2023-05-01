Актриса Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот

Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Американская актриса Линдси Лохан скоро станет мамой. А недавно она порадовала фанатов, показав округлившийся живот. "Беременное" фото знаменитость опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса, известная по фильмам "Ловушка для родителей" и "Чумовая Пятница", в марте сообщила, что ждет ребенка.

На прошлой неделе актриса прилетела из ОАЭ в США, чтобы устроить празднование в честь своей беременности в компании друзей и родных.

Отметим, что на фотографиях селебрити предстала в белом платье с вырезом чуть ниже бедра. Актриса позирует боком и поддерживает свой весьма округлившийся живот.

Также в карусели можно увидеть снимки Лохан в оранжевом облегающем платье с бахромой и в босоножках на высоких каблуках. На некоторых фотографиях знаменитость запечатлена с родственниками и друзьями.

Добавим, что, согласно информации на сайте IMDb, Линдси Лохан впервые сыграла в кино в 1996 году в драме "Другой мир". Затем она сыграла сестре-близняшек в фильме "Ловушка для родителей".

С тех пор она участвовала в более 50 кинопроектах, сыграла в таких фильмах, как "Чумовая пятница", "Бобби", "Крутая Джорджия", "Поцелуй на удачу", "Сумасшедшие гонки" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018630-aktrisa-lindsi-lohan-vpervye-pokazala-okruglivshiysya-zhivot/