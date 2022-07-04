Линдси Лохан тайно вышла замуж за финансиста из Кувейта

Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Голливудская актриса Линдси Лохан недавно отметила свое 36-летие. Из праздничного поста, размещенного в соцсетях, поклонники поняли, что она тайно сочеталась браком со своим избранником - финансистом из Кувейта Бадером Шаммасом, передает NUR.KZ.

Пост в честь дня рождения Линдси опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Всего за сутки публикация набрала почти 170 тыс. лайков и свыше 2,2 тыс. комментариев.

"Я самая счастливая женщина в мире. Я поражена тем, что ты мой муж", - написала Лохан под фотографией.

Поклонники актрисы поздравили ее с днем рождения в комментариях, и часть из них не могла не заметить слов Линдси о замужестве, о котором ранее ничего не сообщалось.

"Самый счастливый день рождения"; "Поздравляю, вы - прекрасная пара!"; "Это так мило"; "Ты вышла замуж? Поздравляю с созданием семьи!"; "Заслуженное счастье", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976784-lindsi-lohan-tayno-vyshla-zamuzh-za-finansista-iz-kuveyta/