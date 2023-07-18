Впервые ставшая мамой 37-летняя Линдси Лохан нарекла сына красивым и необычным именем

Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

37-летняя американская актриса Линдси Лохан, известная по фильмам "Ловушка для родителей" и "Чумовая Пятница", впервые стала мамой. У нее родился сын, сообщает CNN.

Напомним, в марте этого года Линдси Лохан сообщила, что беременна. Чуть позже она показала округлившийся живот. Избранником актрисы и отцом будущего ребенка стал финансист из Кувейта Бадер Шаммас, с которым они тайно поженились летом прошлого года.

Как пишет CNN, у звездной мамы появился на свет сын. Радостную новость подтвердил журналистам представитель 37-летней актрисы.

"У Линдси Лохан и ее мужа - финансиста Бадера Шаммаса - родился красивый и здоровый сын по имени Луай. Семья на седьмом небе от любви", - говорится в заявлении.

Отметим, что арабское имя Луай в переводе с означает "щит" или "защитник".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029024-vpervye-stavshaya-mamoy-37-letnyaya-lindsi-lohan-narekla-syna-krasivym-i-neobychnym-imenem/