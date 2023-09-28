"Скоро Хэллоуин": Бритни Спирс, вооружившись ножами, станцевала на камеру (видео)

41-летняя американская певица, обладательница "Грэмми" Бритни Спирс устроила опасное представление перед фанатами в Instagram, вооружившись большими ножами, передает NUR.KZ.

Горячий танец Бритни можно увидеть в ее ленте. Артистка в пикантном наряде закружилась в танце, держа в руках огромные ножи. Однако поспешила успокоить фолловеров, заверив, что ножи не совсем опасны.

"Сегодня я начала играть на кухне с ножами! Не волнуйтесь, это не настоящие ножи! Скоро Хэллоуин", - прокомментировала она ролик, пощекотавший нервы подписчиков.

Отметим, что в ноябре 2021 года суд освободил Бритни Спирс от опекунства со стороны отца. Весной прошлого года стало известно о беременности артистки, однако ребенка она вскоре потеряла.

Летом того же года Бритни Спирс и Сэм Асгари устроили пышную свадьбу. Ну а не так давно выяснилось, что супруги разводятся из-за слухов об измене.

О том, как живет и чем занимается поп-принцесса, можно прочитать здесь.