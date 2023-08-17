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Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся из-за слухов об измене

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Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari

41-летняя американская певица, обладательница "Грэмми" Бритни Спирс разводится с мужем Сэмом Асгари. Супруги рассорились и расстаются из-за обвинений в измене, пишет TMZ.

Источник сообщает, что Сэма Асгари и Бритни Спирс ожидает бракоразводный процесс. Супруги прожили в браке 14 месяцев, их свадьба состоялась летом прошлого года. Немногим ранее у певицы случился выкидыш.

Их знакомые отмечают, что у пары есть проблемы уже несколько месяцев. Асгари часто не ночевал дома, а она вступала с мужем в драку.

Однако главная причина их расставания кроется в другом. Асгари узнал о слухах, что у певицы якобы есть другой мужчина. Это привело к крупной ссоре супругов.

Таблоид пишет, что Асгари съехал из их роскошного дома и теперь живет отдельно. Сэм намерен оборвать все связи с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032820-britni-spirs-i-sem-asgari-razvodyatsya-iz-za-sluhov-ob-izmene/

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