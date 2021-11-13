Суд официально освободил Бритни Спирс от опекунства со стороны отца (видео)

Бритни Спирс. Фото: Valerie Macon/AFP/Getty Images

В пятницу, 12 ноября, в Лос-Анджелесе суд вынес официальный вердикт об отстранении отца певицы Бритни Спирс от опеки над ней. Опекунство Джейми Спирса продолжалось на протяжении 13 лет.

Как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на постановление суда, контроль за финансами певицы после окончания опекунства временно передадут профессиональному аудитору.

На этой мере настаивали сама как сама Бритни Спирс, так и ее адвокат Мэттью Розенгарт.

При этом, отмечается, что певица на заседании суда не присутствовала.

Защитник Спирс после объявления вердикта заявил, что это "грандиозный" день для нее, так как впервые за много лет звезда получила право сама решать, что ей делать дальше.

Кроме того, победу Бритни отметил и возлюбленный певицы Сэм Асгари, который опубликовал на своей странице в Instagram розовый квадрат с надписью "свобода" по центру.

Сама Бритни также опубликовала в Instagram короткий видеоролик, в котором ее сторонники и фанаты празднуют решение суда.

"Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов, это невероятно! Думаю, я буду плакать остаток дня! Лучший день в моей жизни!", - написала звезда под роликом.

Адвокат Мэттью Розенгарт также поблагодарил участников движения #FreeBritney за помощь в лишении Джейми Спирса прав на опекунство над дочерью. Он признал, что движение сыграло заметную роль в обеспечении победы Бритни в суде.

Напомним, что отец Бритни Спирс заявил об отказе от опекунства над дочерью 13 августа текущего года. В начале сентября он подал прошение в суд о прекращении опекунства.

Через несколько дней после этого певица объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

В конце сентября Джейми Спирса решением суда впервые отстранили от опекунства над дочерью. В ноябре отец певицы вновь потребовал прекратить его опекунство, отметив, что оно противоречит желаниям его дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942039-sud-ofitsialno-osvobodil-britni-spirs-ot-opekunstva-so-storony-ottsa-video/